Все федеральные трассы в Сочи после сильных дождей сейчас работают в штатном режиме

Во всяком случае, так утверждают в дорожной службе города-курорта. В результате мощных ливней накануне на ряде сочинских трасс было затруднено движение. Проезжая часть была подтоплена. В ряде мест движение было вообще остановлено на несколько часов. в городе продолжает действовать экстренное предупреждение о сильных осадках, формировании в черте города смерчей и схода селей в горах.

Некоторые местные экологи на этом фоне утверждают, что все эти проблемы возникли в Сочи после работ по подготовке Зимней олимпиады 2014 года.