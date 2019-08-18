В Российском футбольном чемпионате продолжается шестой тур

В новом Чемпионате не проигрывали пока только две команды – действующий чемпион страны «Зенит» и «Ростов», идущий пока на третьем месте. В эти минуты ростовчане играют в Уфе против местной команды. И пока уступают со счетом 0-1.

Ну а стартовал сегодняшний игровой день в Казани. «Рубин» принимал тульский «Арсенал» и добился минимальной победы 1-0. Соперники сравнялись по очкам в турнирной таблице.

Наконец, в 19 часов в Москве начнется встреча столичных «Динамо» и «Локомотива». Бело-голубые заметно укрепились в межсезонье. Однако результатов это пока не дает. Лишь одна победа в пяти проведенных встречах.

Добавим, что завершается тур завтра. В главном столичном дерби сыграют «Спартак» и ЦСКА.