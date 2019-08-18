Новый международный аэропорт «Гагарин» в Саратове принял сегодня первый тестовый рейс

Впрочем, как выяснилось, для нормального функционирования аэропорта существуют серьезные погодные ограничения.

Вместо прежнего, расположенного в черте города аэропорта, областной центр на Волге получил аэропорт с международным статусом. Он расположен в полусотне километров от Саратова, города, котором учился Юрий Гагарин и где капсула с первым космонавтом планеты приземлилась после первого полета человека в космос. Рейсом Боинга-737 лоукостера «Победа», сегодня новый аэропорт опробовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава холдинга «Аэропорты Регионов» миллиардер Виктор Вексельберг, глава Росавиации Александр Нерадько и гендиректор бюджетного перевозчика «Победа» Андрей Калмыков. Он, впрочем, был бортпроводником.

После успешного приземления на совещании Калмыков посетовал, что несмотря на огромные деньги, вложенные в строительство гавани, «Гагарин» не сможет принимать рейсы даже при небольшом дожде. Причиной тому – многочисленные недоработки. Однако, глава Росавиации Нерадько пообещал, что ситуация будет исправлена, правда не ранее чем через год, и категорию аэропорта приведут в соответствие, закупив необходимое оборудование. Прежде именно благоприятные погодные условия назывались одной из причин строительства нового аэропорта. Ранее одной из очевидных проблем стало то, что к аэропорту не подведено соответствующей стандартам железнодорожной ветки.

В местную прессу также попали снимки интерьера нового аэропорта, которые заставили многих сделать вывод о том, что полы в туалетах «Гагарина» выложены кафельной плиткой с изображением первого космонавта планеты. Представители гавани назвали это временной выкладкой.

Со временем пропускная способность «Гагарина» составит миллион пассажиров в год. По оценкам экспертов, это может произойти уже через 2-3 года.