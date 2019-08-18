Незарегистрированного кандидата в МГД Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест. Видео своего задержания Яшину удалось выложить в Твиттере.

Как сообщил «Эху Москвы» адвокат Яшина Михаил Бирюков, политик до понедельника останется в ОВД города Троицка, это примерно в 20 километрах от МКАДа.

Напомним, 8 августа Яшина арестовали на десять суток из-за твита о запланированной встрече с избирателями у Мосгоризбиркома 14 июля. Это произошло сразу после выхода муниципального депутата на свободу после десяти суток ареста за призывы к акции протеста 27 июля.