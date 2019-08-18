В Ульяновской области расследуют массовое убийство в селе Патрикеево

По версии следствия, 16-летний подросток зарезал пятерых членов своей семьи — троих взрослых, двух детей — и после этого покончил с собой.

У трагедии не было никаких предпосылок, — утверждают близкие и знакомые шестнадцатилетнего мальчика. У подростка не было приводов в полицию и у врачей он не наблюдался. Более того, в школе он вел себя спокойно и общительно, — рассказала телеканалу 360 его одноклассница. Другую информацию говорят его близкие знакомые. По их словам, в последний год молодой человек сильно изменился. Он начал употреблять алкоголь и даже прекратил общение с одним из лучших друзей. Также в сети сейчас можно найти аудиосообщение от подростка, где он эмоционально возмущается из-за проблем с криминалом среди ульяновской молодежи.

Семью мальчика тоже нельзя назвать проблемной, — утверждают в прокуратуре. По их данным, они жиле небогато, но о каких-либо серьезных проблемах известно не было.

Пятерых погибших членов его семьи обнаружили утром в частном доме в селе Патрикеево. Среди них бабушка, дедушка, мать, а также четырехлетние сводные брат и сестра предполагаемого убийцы. Сообщается, что молодой человек оставил предсмертную записку. В ней написано, что подросток намеревался свести счеты с жизнью, но «чтобы не расстраивать родственников», он решил забрать их с собой.

Возбуждено уголовное дело. Погибшему подростку назначена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза.