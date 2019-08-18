Новый кровавый теракт в Афганистане

В Кабуле на свадьбе прогремел мощный взрыв. 63 человека погибли, более 180 получили ранения. На этот раз ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Взрыв прогремел на свадебной церемонии, которая накануне вечером проходила в банкетном зале в одном из отелей на западе Кабула. В районе, где уничтожил себя и десятки людей смертник, живут в основном мусульмане-шииты. На них не раз в последние годы совершали нападения. Это стало самым кровавым. Тела погибших и пострадавшие лежат в зале среди перевёрнутых стульев и столов, на полу осколки выбитых стёкол — фотографии с места событий быстро появились в соцсетях. Большое количество погибших и раненых объясняют тем, что афганские свадьбы часто собирают сотни гостей. На этой было под тысячу человек. О деталях случившегося рассказал один из очевидцев трагедии.

Среди погибших много женщин и детей, сообщило МВД Афганистана. Спустя два часа после случившегося люди продолжали выносить из зала погибших, передаёт BBC. Запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт. Боевики назвали имя смертника, устроившего самоподрыв, и опубликовали его фотографию. Террористы заявили о якобы ещё одном взрыве, когда на место теракта приехали экстренные службы. Группировка Талибан, которая действует в Афганистане – она тоже входит в список запрещённых в России организаций отвергла причастность к теракту и осудила кровавое нападение. Российское посольство в Кабуле сообщило в твиттере, что среди погибших наших граждан нет.

Между тем, по мнению эксперта Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, на самом деле за сегодняшним взрывом может стоять пакистанская разведка.

Отметим, что нынешний всплеск насилия в Афганистане наблюдается накануне отмечаемого завтра в стране национального праздника — Дня независимости.