Z Архив новостей новости
5 1 6 481
18:00, 18 августа 2019

Новый кровавый теракт в Афганистане

В Кабуле на свадьбе прогремел мощный взрыв. 63 человека погибли, более 180 получили ранения. На этот раз ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Взрыв прогремел на свадебной церемонии, которая накануне вечером проходила в банкетном зале в одном из отелей на западе Кабула. В районе, где уничтожил себя и десятки людей смертник, живут в основном мусульмане-шииты. На них не раз в последние годы совершали нападения. Это стало самым кровавым. Тела погибших и пострадавшие лежат в зале среди перевёрнутых стульев и столов, на полу осколки выбитых стёкол — фотографии с места событий быстро появились в соцсетях. Большое количество погибших и раненых объясняют тем, что афганские свадьбы часто собирают сотни гостей. На этой было под тысячу человек. О деталях случившегося рассказал один из очевидцев трагедии.

Среди погибших много женщин и детей, сообщило МВД Афганистана. Спустя два часа после случившегося люди продолжали выносить из зала погибших, передаёт BBC. Запрещённая в России террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт. Боевики назвали имя смертника, устроившего самоподрыв, и опубликовали его фотографию. Террористы заявили о якобы ещё одном взрыве, когда на место теракта приехали экстренные службы. Группировка Талибан, которая действует в Афганистане – она тоже входит в список запрещённых в России организаций отвергла причастность к теракту и осудила кровавое нападение. Российское посольство в Кабуле сообщило в твиттере, что среди погибших наших граждан нет.

Между тем, по мнению эксперта Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, на самом деле за сегодняшним взрывом может стоять пакистанская разведка.

Отметим, что нынешний всплеск насилия в Афганистане наблюдается накануне отмечаемого завтра в стране национального праздника — Дня независимости.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…

5 122 6 13424 16.08
Kобщество, путин, власть, политика, чечня, мнения
Новости

Более сотни человек оставили негативные отзывы ресторану «Армения» после иска его владельца из-за акции протеста Компания «Анкор» требует 551 тысячу рублей от оппозиционных политиков, утверждая, что была вынуждена в тот день закрыть ресторан…

5 112 6 16048
Блоги

+ Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Вероятно, ему грозит четвертый подряд административный арест…

5 84 6 11989 15:41
8читать ;смотреть
Kфото, видео, протесты, выборы, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 47 6 7303 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Новости

Россия готова отдать Японии два южнокурильских острова – Хабомаи и Шикотан на определенных условиях сказал сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров

5 74 6 160283
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Хабомаи и Шикотан, продолжение. Беседуя с оппонентами Нам нужна полная «девертикализаця власти» — каждая российская земля подбирает свой алгоритм управления и в каждой федеральной единице — земле – свой оптимальный способ соотношения прав и полномочий снизу доверху…

5 31 6 5342 16.08
Kгеография, политика, общество, история, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Летают ли израильские самолеты-невидимки над Ираном? Кувейтское издание, понимая, что написало глупость, подстраховалось, сообщив, что F-35 якобы дозаправлялись в небе над Ираком. По мнению автора статьи, вероятно, самолеты-заправщики тоже обладают невидимостью, как F-35...

5 49 6 8459 16.08
Kполитика, общество, сша, самолеты, авиация, авиа, события
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 128 6 22396 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Интервью Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Григорий Юдин гость: Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук)

Мы по-прежнему живем странным образом исходя из того, что есть какие-то регулярные циклы, которые должны заканчиваться чем-то типа конкурентных выборов. Циклов нет — они каждый раз ломаются…

5 52 6 15173 11.08
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22727 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26648 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Блоги

Николай Травкин пенсионер

30 лет спустя Так как же всё-таки получается? Народ дружно был за демократию, а через 30 лет также дружно за авторитаризм с признаками, грозящими диктатурой? Невозможны же такие метаморфозы! А их и нет. Нет никаких метаморфоз…

5 106 6 19929 13:52
Kрф, государство, народ, мнения
Блоги

Приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве ученых Приказ об ограничении контактов российских и зарубежных ученых в нынешнем виде выглядит излишне жестким – сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 26 6 5027 14.08
Kполитика, общество, законы, события
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 6038 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8942 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Дольше Брежнева, но меньше Сталина: Шахназаров по-прежнему не видит альтернативы Путину «Нет, пока я действительно не вижу альтернативы (президенту России Владимиру Путину). Может вы видите? Скажите. Пусть кто-нибудь скажет мне. Я такой альтернативы не вижу. Насколько я понимаю, народ тоже не видит, раз избирает его. За 20 лет он сыграл выдающеюся роль в судьбе России и в судьбе мира. То, что он выдающийся лидер даже нет никаких сомнений. Я думаю, что это должны признать даже оппоненты», – подчеркнул Шахназаров в интервью радио Baltkom.

5 34 6 7075 11.08
Kкультура, творчество, политика, президент, события

Популярное за неделю

Новости

Свыше 60 человек погибли и более 180 пострадали в результате взрыва на свадебной церемонии в Кабуле По данным полиции Афганистана, бомбу привел в действие террорист-смертник…

5 3 6 60286
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Похоже, что у этих недовольных цель была попасть в автозак, потому что там самые крутые селфи. И всё это попахивает немножко мазохизмом. Судьба протеста печальна на данный момент. Конечно, никаким Майданом не пахнет…

5 67 6 105953 14.08
#слушать 48:33 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование

3143689
«Судебные ошибки».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3328 11:33
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

20 лет Путина и 20 лет отката назад Страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность…

5 296 6 179038 13.08
Kпутин, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 199 6 138312 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8019499
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4163429

Сегодня в эфире