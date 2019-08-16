Организатором теракта в Кабуле может быть «Сеть Хаккани», сотрудничающая с пакистанской разведкой – эксперт

Организатором теракта в Кабуле может быть террористическая организация «Сеть Хаккани», сотрудничающая с пакистанской разведкой. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

«Есть мнение, что теракты, которые происходят в Кабуле, совершаются одной и той же организацией. Неважно, кто потом берет на себя ответственность, талибы или ИГИЛ*. Совершают эти теракты люди, подготовленные «Сетью Хаккани». Скорее всего, под кураторством агентуры пакистанской разведки», — сказал он.

А.Серенко отметил, что обычно ИГИЛ предпочитает брать на себя ответственность за теракты с большим количеством гражданских жертв, а Талибан* – в ситуации, когда в результате теракта пострадали афганские военные или солдаты НАТО.

При этом он добавил, что характер совершенного теракта, а также выбранное мероприятие – свадьба – «вполне вписывается в дискурс ИГИЛа».

Вечером 17 августа произошел взрыв на свадебной церемонии в отеле на западе Кабула. По данным МВД, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По крайней мере 63 человека погибли и еще 182 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

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* Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.