Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной РФ

Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато за жест после матча с командой Южной Кореи, который посчитали оскорбительным.

В начале августа Федерации волейбола Южной Кореи направила жалобу на жест Бузато, показанный им после квалификационного матча к Олимпийским играм 2020 года. После игры, в которой российские волейболистки уступали 0-2 по сетам, но смогли таки вырвать сверхволевую победу, появилась фотография, на которой тренер россиянок растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Сам итальянский специалист заявил, что посвятил свой жест Японии, которая и примет Олимпиаду. Напомнив, что ранее в аналогичной ситуации танцевал самбу, когда его подопечные пробились на Игры в Рио де Жанейро. Тем не менее, Бузато грозит дисциплинарное наказание. Обычно в таких случаях применяется дисквалификация в виде отстранения от игр.

Как сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, дисциплинарная комиссия должна принять решение в отношение Бузато 20 августа.