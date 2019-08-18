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17:02, 18 августа 2019

Власти Гибралтара заявили о том, что не могут удовлетворить запрос США о задержании иранского танкера Grace 1

В Тегеране уже сообщили о готовности отправить для сопровождения своего судна военные корабли.

Определенности вокруг освобожденного властями Гибралтара судна день от дня не становится существенно больше, однако на данном этапе в администрации заморской территории Великобритании пояснили: запрос Вашингтона от 16 августа удовлетворен быть не может. Освобожденный иранский танкер готовится покинуть Гибралтар в течение ближайших суток, заявили накануне представители компании-экспедитора. На сайте правительства Гибралтара приведено пояснение: запросить ордер на задержание судна в связи с действующим законодательством Европейского союза и различиями санкционных режимах, действующих в отношении Ирана в Европейском союзе и США, пока нельзя. Новых оснований для задержания Grace 1 в рамках санкций ЕС нет. Первоначально гибралтарские власти задержали следовавший под флагом Панамы танкер по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Власти исламской республики Иран ранее называли задержание своего судна актом пиратства.

Ранее власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии.



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