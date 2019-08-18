Ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*

Жертвами субботнего взрыва стали 63 человека, 182 пострадали. В МВД Афганистана утверждают, что теракт совершил смертник.

По мнению эксперта центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, на самом деле за сегодняшним взрывом может стоять пакистанская разведка.

Сегодняшний теракта был совершен накануне отмечаемого в Афганистане дня независимости.

* «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка