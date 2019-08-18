Легкомотрный Як-55 разбился в Самарской области
Самолет загорелся в воздухе и совершил жесткую посадку. Пилот погиб. Как сообщили ТАСС в транспортной прокуратуре, полет был несанкционированным. Погибший летчик являлся собственником самолета.
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Самолет загорелся в воздухе и совершил жесткую посадку. Пилот погиб. Как сообщили ТАСС в транспортной прокуратуре, полет был несанкционированным. Погибший летчик являлся собственником самолета.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…