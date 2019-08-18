Подросток, предположительно убивший свою семью и покончивший с собой, на учете у врачей не состоял

Подросток из Ульяновской области, предположительно убивший свою семью и покончивший с собой, на учете у врачей не состоял. Об этом «Интерфаксу» сообщили в прокуратуре региона. По данным ведомства, семья была благополучной, а 16-летний юноша был отличником и участником многих олимпиад. Подросток оставил предсмертную записку, которая, как считают следователи, может свидетельствовать о психическом расстройстве писавшего. По версии следствия, подросток зарезал пять человек, в том числе двух малолетних детей, после чего свел счеты с жизнью. Возбуждено уголовное дело.