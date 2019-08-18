Специалисты готовят эвакуацию аварийно севшего под Москвой Airbus-321

Источник ТАСС рассказал, что уже начался демонтаж салона и пассажирских кресел. Также предстоит снять двигатели и крылья. Их доставят на территорию Летно-исследовательского института имени Громова. Сотрудники Следственного комитета почти завершили работы на месте ЧП.

Лайнер «Уральских авиалиний"совершил жесткую посадку утром в четверг. Во время взлета в его двигатели попали птицы. Экипаж принял решение сажать самолет на кукурузное поле. Все 240 человек, находившиеся на борту, остались живы. Пилоты получили звание Героев России.