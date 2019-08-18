В Москве в эти минуты начинается концерт в поддержку сестер Хачатурян

Он проходит в клубе «Бумажная фабрика» на северо-востоке столицы. На сегодня была запланирована акция в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Однако столичные власти ее не согласовали. В итоге организаторы решили выйти с пикетами к суду в день следующего заседания по уголовному делу. Адвокаты настаивают на том, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны, находились в тяжелом эмоциональном состоянии. Отец неоднократно над ними издевался и насиловал.