Подросток, которого подозревают в убийстве своей семьи в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра

Об этом сообщили в прокуратуре. Сам 16-летний юноша покончил с собой.

Пятерых погибших членов одной семьи обнаружили утром в частном доме в селе Патрикеево. Это бабушка и дедушка, мать, а также четырехлетние брат и сестра подростка. На них были рубленые раны. Сам мальчик был найден мертвым у вышки сотовой связи рядом с селом. По данным прокуратуры, юноша оставил предсмертную записку, согласно которой он намеревался свести счеты с жизнью, но «чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой». Представитель прокуратуры в интервью агентству «Интерфакс» предположил, что у подростка могли быть признаки психического расстройства: уже объявлено о проведении соответствующей посмертной проверки. При этом, по данным властей, 16-летний юноша был отличником и участником олимпиад, в том числе конкурса «Умники и умницы». В администрации Ульяновской области отмечают, что погибшая семья была благополучной, но малообеспеченной, а мать болела и нигде не работала.

Следственный комитет возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.