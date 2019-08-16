Незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП. Его обвиняют в призывах к участию в несогласованных акциях на Трубной площади 18 и 19 июля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Михаил Бирюков.

«Абсолютно абсурдные, высосанные из пальца, надуманные и политически мотивированные и сделанные только для того, чтобы получить предлог назначить вновь административный арест. Мы ожидаем, что будет сделано все, чтобы изолировать его до начала выборов», — заявил он.

Завтра возбужденное в отношении политика административное дело будет рассматривать Троицкий районный суд.

Сегодня И.Яшина повторно задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста за организацию несогласованной акции у Мосгоризбиркома 14 июля.

За последний месяц И.Яшин уже трижды был отправлен под административный арест по различным обвинениям, связанным с несогласованными массовыми акциями в Москве.

Летом 2019 года в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее Мосгоризбирком отказался зарегистрировать в качестве кандидатов независимых политиков, в том числе И.Яшина. Они утверждают, что такое решение было политически мотивировано и незаконно.