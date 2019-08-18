Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры на работе

Соответствующее предложение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». Ведомство рекомендовало определить размер штрафов за курение и бонусов за отказ от табака.

Курение никак не влияет на производительность труда, сказал «Эху Москвы» глава общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов. По мнению Лоскутова, на курильщиков гораздо эффективнее повлияли бы не штрафы, а поощрение за отказ от вредной привычки.