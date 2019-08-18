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15:30, 18 августа 2019

Минздрав рекомендовал работодателям ввести штрафы за перекуры на работе

Соответствующее предложение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья». Ведомство рекомендовало определить размер штрафов за курение и бонусов за отказ от табака.

Курение никак не влияет на производительность труда, сказал «Эху Москвы» глава общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов. По мнению Лоскутова, на курильщиков гораздо эффективнее повлияли бы не штрафы, а поощрение за отказ от вредной привычки.



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