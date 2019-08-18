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15:30, 18 августа 2019

Суд Троицка завтра рассмотрит очередное административное дело Ильи Яшина

Об этом сам глава муниципального округа «Красносельский» написал в Твиттере. Сегодня его задержали сразу после окончания десяти суток ареста за организацию акции возле Мосгоризбиркома. Таким образом Яшин может в четвертый раз без перерыва попасть в спецприемник. В этот раз его дело рассматривается на территории так называемой Новой Москвы, в 20 километрах от МКАД.

После столичных протестов из-за недопуска независимых депутатов на выборы в Мосгордуму оппозиционерам в ряде случаев назначают по несколько арестов подряд.



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