В Петербурге впервые пройдет «Томатина»

Это испанский праздник, во время которого люди забрасывают друг друга помидора.

Первая в истории не только Петербурга, но и России «Томатина» пройдет в середине дня на стадионе «Кировец», на юге города. Организаторы традиционной испанской забавы ждут там тысячу участников: каждому из них выдадут помидоры. Впрочем, в ход пойдут только те, что непригодны для еды. Всего, как планируется, на празднике уничтожат 20 тонн томатов. Отдельно отмечается, что каждый участник должен раздавить овощ перед броском, чтобы не нанести противнику травм. Томатную жижу, которая образуется после боя, организаторы намерены передать агропромышленным хозяйствам Ленинградской области. Там её используют в качестве удобрения.



Традиционный томатный бой проводят в последнюю неделю августа в испанском городке Буньоль. Туда на праздник приезжает до 40 тысяч туристов.