На атомной станции в Свердловской области отключился энергоблок

Это произошло из-за технической ошибки.

Блок номер четыре Белоярской атомной электростанции перестал работать в семь пятнадцать утра по Москве. Автоматические алгоритмы отключили его от системы после сообщения о неких неполадках, — утверждают в пресс-службе АЭС. Почему именно сработала система, — непонятно, поскольку до сих пор ни каких-либо проблем с техникой, ни нарушений правил эксплуатации не обнаружено.

В сообщении от пресс-службы подчеркивается, что замеры радиационного фона уже провели, и сейчас он находится на естественном природном уровне. Там обещают, что после полной проверки станция снова заработает в полную силу.

Ранее этим летом четвертый блок уже выключался из-за автоматической защиты. Тогда, 12 июня это объяснили неполадкой в электрическом оборудовании.

Белоярская атомная станция работает с 1964-ого года. Всего у неё четыре энергоблока, но первые два на сегодняшний день остановили работу, поскольку выработали свои ресурсы.