Подросток, совершивший массовое убийство в Ульяновской области, не состоял на учете у психиатра

Об этом Интерфаксу рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Представитель надзорного ведомства отметил, что семья была абсолютно благополучной, на учете не состояла. Пять человек, в том числе, двое малолетних детей были обнаружены в частном доме сегодня утром. Подростка – их родственника – нашли неподалеку от вышки сотовой связи, расположенной в селе. По одной из версий следствия, молодой человек совершил массовое убийство, после чего свел счеты с жизнью.