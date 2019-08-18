Ответственность за теракт в Кабуле взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Об этом сообщает агентство Reuters.

Жертвами взрыва на свадьбе в столице Афганистана стали свыше 60 человек.

Мирный праздник был прерван взрывом – накануне поздно вечером в переполненном свадебном зале практически мгновенно погибли 63 человека, еще порядка двухсот получили ранения. На бракосочетании в этот момент находились около 1000 человек. Здание расположено в западной части Кабула, где проживают в основном хазарейцы, ранее подвергавшиеся в Афганистане преследованиям. Атаку произвел террорист-смертник — он подорвал себя рядом со сценой, на фотографиях с места происшествия видно, что взрывная волна выбила все стекла. В последние несколько лет в этом районе неоднократно атакам подвергались мечети и учебные заведения. Президент страны Ашраф Гани осудил произошедшее и сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности – этим утром на северо-западе Афганистана, близ Мазари-Шарифа, когда автомашина с пассажирами проезжала по территории уезда Давлатабад, подорвалась придорожная мина.

В результате подрыва на мине на северо-западе Афганистана, погибли 11 человек, в том числе женщины и дети.