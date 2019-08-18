В Исландии сегодня откроют мемориальную доску растаявшему леднику

Исследователи решили почтить память 700-летнего Окйёкюдля. Он стал первой на острове жертвой изменения климата. В церемонии, которая начнется в 17 часов по Москве, примет участие премьер-министр страны, а также министр охраны окружающей среды. На бронзовой табличке на английском и исландском языках написано, что в течение последующих двухсот лет, как ожидается, все ледники последуют его примеру. Как отмечают специалисты, исчезновение Окйёкюдля не является трагедией, но в долгосрочной перспективе таяние льдов может привести к катастрофическим последствиям.