Краеведческая экспедиция «Мемориала» в Пермском крае закончилась двумя уголовными делами

После того, как волонтеры расчистили кладбище репрессированных, полиция обвинила их в незаконной вырубке леса. Об этом «коммерсанту» рассказал глава пермского «Мемориала» Роберт Латыпов. Еще одно дело – о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина – завели, так как среди участников экспедиции были граждане Польши и Литвы. Ранее в пресс-службе местной администрации сказали, что не препятствуют деятельности общественных объединений.