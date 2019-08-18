Следственный комитет возбудил дело после убийства семьи из пяти человек в Ульяновской области

По данным ведомства, его мог совершил 16-летний подросток из этой же семьи, который впоследствии покончил с собой.

Прокуратура уже подтвердила обнаружение шести тел в ульяновском селе Патрикеево. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Пятеро из них обнаружены в частном доме, у них зафиксированы рубленые раны. Шестой – 16-летний подросток, который, предположительно, мог убить своих родственников топором – был найден неподалеку от села, возле вышки сотовой связи. При нем, как сообщается, была найдена предсмертная записка. По словам представителя прокуратуры, в ней подросток написал, что решил уйти из жизни, а чтобы не расстраивать родственников, «решил забрать их с собой». По данным телеканала РЕН ТВ, юноша заранее планировал убить своих близких – мать, а также четырехлетних брата и сестру. Они погибли первыми. Двое других жертв, как отмечается – бабушка и дедушка подростка. Телеканал утверждает, что изначально он не хотел их убивать, но решил совершить расправу, чтобы они не расстраивались из-за гибели дочери и внуков. После этого, согласно версии РЕН ТВ, юноша покончил с собой.

Прокуратура намерена проверить версию о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний. При этом в ведомстве отмечают, что он был отличником и участником олимпиад.