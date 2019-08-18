США отказались поставлять в Россию комплектующие для космического телескопа

Это произошло после того, как американский владелец приобрел британскую фирму – рассказала РИА Новости заместитель директора Физического института Лариса Лихачева. Ситуацию, по ее словам, спас японский поставщик, который продал российской стороне необходимое углеволокно.

Орбитальная обсерватория «Спектр-М», по планам, будет запущена не раньше 2027 года. С помощью телескопа ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, звезд и планетных систем.