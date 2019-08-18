В Свердловской области отключился энергоблок Белоярской АЭС

С утра там сработала автоматическая защита. Как говорится на сайте Росэнергоатома, вскоре четвертый энергоблок вновь включат в сеть, и он возобновит работу. В ведомстве отметили, что радиационный фон в окрестностях атомной электростанции в связи с инцидентом не повышался и «находится на уровне естественного природного фона».

Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в 1964 году. два ее первых энергоблока уже выработали ресурс и окончательно остановлены.