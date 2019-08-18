Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Как написал в Фейсбуке сам незарегистрированный на выборах в Мосгордуму кандидат, вероятно, ему грозит четвертый подряд административный арест. Полчаса назад у Яшина закончился срок предыдущего наказания – за организацию акции у Мосгоризбиркома. В прошлый раз ему также не удалось попасть на свободу: за несколько часов до выхода его отвезли в суд, который вновь отправил политика под арест.

Протестные акции в Москве проходят с прошлого месяца. Они начались после того, как городской избирком отказал в регистрации 57-ми кандидатам-самовыдвиженцам.