В Сочи уже второй день продолжается наводнение

Сильные ливни подтопили жилые дома и автотрассы. Уровень воды в реках Кубани находится в норме, несмотря на погоду, уверяют в МЧС.

Улицы Сочи, начиная со вчерашнего утра, превратились в реки. Тротуары, небольшие магазины, подземные переходы и даже торговые центры оказались в воде. Затопило главную улицу и площадь Сочи. В соцсетях местные жители публикуют фотографии машин, которые почти полностью ушли под воду, в некоторых местах она доходит людям по пояс и выше, на улицах настоящий потоп. На одном из видео мужчина пролезает под небольшим забором, ложится на спину и его тут же уносит мощным потоком. Любопытно, что несмотря на сильное наводнение фонтан на главной площади продолжал работать, как ни в чём не бывало, добавляя свою воду к дождевой, отмечают пользователи. В общей сложности затоплено семь участков автотрасс, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уверяют, что сейчас уровень воды в реках Кубани в норме. Но последствия природной стихии не ликвидированы. От наводнения серьёзно пострадало несколько пляжей на центральной набережной. Потоками туда нанесло немало грязи и камней вперемешку с унесённой водой товарами из ближайших магазинов и предметами мебели. В регионе сохраняется экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениям. Власти Сочи уверяют, что наводнение не повлияло на жизнь города и все объекты работают в обычном режиме, сообщает агентство ТАСС.

Синоптики тем временем обещают в ближайшие дни в Сочи грозы и даже смерчи.