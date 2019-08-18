Минздрав предлагает проверять граждан на злоупотребление алкоголя в рабочее время

Там уверяют, что это в интересах самих сотрудников.

Работодатель может на постоянной основе проводить плановые и неплановые проверки сотрудников с помощью алкотестера, — утверждают в министерстве здравоохранения. Согласно их программе «Укрепление здоровья работающих», это повысит продуктивность работы, сформирует более здоровый психологический климат в коллективе и сократит количество несчастных случаев на производстве. В ведомстве также отметили, что компаниям может помочь отказ от алкоголя на корпоративах. Таким образом руководство может показать сотрудниками, что веселиться можно и без употребления алкогольных напитков.

Также Минздрав предложил методы борьбы с курением среди работающих. Там советуют обустраивать курилки вне территории предприятия, а если сотрудник бросил пагубную привычку, то лучше каким-либо образом это поощрить. По данным чиновников, курение, — это большая проблема для страны. В их документе сказано, что из-за перекуров Россия теряет до двух процентов ВВП.

Программа минздрава разработана в рамках национального проекта «Демография».

Курение никак не влияет на производительность труда, считает президент Движение за права курильщиков Андрей Лоскутов.

На курильщиков хорошо влияют не штрафы, а поощрения, уточнил Андрей Лоскутов, к примеру, можно повысить зарплату тем, кто добровольно отказался от курения на рабочих местах.