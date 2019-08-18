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12:00, 18 августа 2019

Минздрав предложил новые меры борьбы с курением и алкоголем на предприятиях

В ведомстве уточнили, это всего лишь рекомендации.

Штрафовать за курение на работе предлагает Минздрав. Чаще перекуры – работник соответственно больше теряет в зарплате. Экономические потери от того, что сотрудники дымят во время работы составляют от почти одного до двух процентов ВВП, подсчитали в министерстве. Из других предложений – оборудовать места общественного пользования детекторами дыма, организовать здоровую альтернативу вместо перекуров или включить в пакет добровольного медицинского страхования оказание помощи тем, кто хочет бросить курить. В ведомстве также советуют отказаться от курилок внутри зданий, расположить их на расстоянии не ближе 15 метров от входа. Минздрав также советует руководству предприятий тестировать сотрудников на алкоголь. Цель этого как поясняют в ведомстве сократить число несчастных случаев на производстве. Предприятия могут также организовывать безалкогольные корпоративы. Предложения Минздрав включил в корпоративную программу «Укрепление общественного здоровья». Это только рекомендации, исполнять их не обязательно, отметили в пресс-службе ведомства изданию РБК.

Минздрав также предложил пересмотреть подходы и к организации питания на производстве. Вместо вредных для здоровья продуктов, к примеру, чипсов, включить в продажу на рабочих местах овощную соломку, йогурты с небольшим содержанием жира, яблочные снеки и зерновые батончики.



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