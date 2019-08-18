Россиянин Даниил Медведев победил серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс»

Россиянин Даниил Медведев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов профессионалов в Цинциннати (штат Огайо, США).

Российский теннисист Даниил Медведев считает, что победить первую ракетку мира серба Новака Джоковича на турнире в

США ему помогли грамотные тактические действия.

Финальный поединок между Медведевым и Гоффеном пройдет сегодня, начало в 23 часа. Призовой фонд соревнований составляет около $6,7 млн.