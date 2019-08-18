Следствие по делу Кирилла Жукова, задержанного на акции 27 июля, завершилось

Как рассказала ТАСС адвокат Светлана Байтурина, ее подзащитный больше не является фигурантом дела о массовых беспорядках, но статья о применении насилия в отношении представителя власти Жукову по-прежнему вменяется. В ходе митинга молодой человек попытался приподнять забрало шлема одного из омоновцев. Сам молодой человек свою вину не признает.

Всего в так называемом «московском деле» 14 фигурантов. СПЧ просил Генпрокуратуру проверить законность возбуждения дела в отношении участников акции.