Более сотни человек оставили негативные отзывы ресторану «Армения» после иска его владельца из-за акции протеста

Более сотни человек оставили негативные отзывы столичному ресторану «Армения» после иска его владельца из-за акции протеста 27 июля. Компания «Анкор» требует 551 тысячу рублей от оппозиционных политиков, утверждая, что была вынуждена в тот день закрыть ресторан.

Значительная часть отрицательных отзывов была оставлена на странице ресторана «Армения» в Фейсбуке, а также в приложении TripAdvisor. В основном в них содержатся жалобы на обслуживание. В частности, утверждается, что в заведении плохая еда, шумно, грязно и маленькое меню, а также невежливый и неграмотный персонал. Впрочем, немало и отзывов, в которых ресторан «Армения» напрямую критикуется из-за иска к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму и оппозиционным политикам. Ряд пользователей Фейсбука призывают на странице кафе объявить ему бойкот, а некоторые выражают мнение, что заведение должно обслуживать Росгвардию. Один из тех, кто оставил негативный отзыв, написал, что раньше часто заходил в ресторан «Армения», но теперь туда «больше ни ногой». В настоящий момент рейтинг заведения в Фейсбуке составляет менее 2-х баллов из пяти.

В самом ресторане «Армения» массовые негативные комментарии в его адрес пока не прокомментировали.