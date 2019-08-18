Глава Русской православной церкви не отметил визит на Соловецкие острова, несмотря на взрыв на военном полигоне

Предстоятель РПЦ проведет на островах два дня, — это среда и четверг. Ожидается, что он приедет в Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропигиальный мужской монастырь. Хотя визит приурочен к празднику Преображение господне, который отмечают уже завтра, глава церкви приедет только на следующий день, и проведет вечерний обряд под названием всенощное бдение.

Патриарх Кирилл приезжает на Соловецкие острова в этот день с 2009-ого года, но в этот раз о визите долго не было известно. Сообщение о его приезде появилось на сайте московского патриархата только вчера вечером, — пишет информационное агентство «Северные новости».

Журналисты связывают это промедление со взрывом на военном объекте недалеко от Северодвинска в минувший четверг. По их информации, патриарх Кирилл мог отменить визит на острова, как это сейчас делают многие туристы.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва радиационный фон кратковременно подскочил в 16 раз. По данным западных СМИ инцидент произошел во время работ над гиперзвуковой ракетой «Буревестник»