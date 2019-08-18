Британская компания после её покупки американцами отказалась поставлять углеволокно для российского телескопа

Поставки углеволокна для панелей антенны космической обсерватории «Спектр-М» едва не сорвались. Ситуацию спасла компания из Японии, она выдала российским учёным лицензию на продажу необходимого материала, рассказала агентству РИА Новости замглавы Физического института Академии наук Лариса Лихачёва. По её словам, до 2012го года наши специалисты успешно сотрудничали с английской компанией, которая поставляла сверхпрочное углеволокно для Спектра. Но затем фирма оказалась в руках американцев, и поставки сразу прекратились. Лихачёва отметила, что новое руководство компании также отказывается присылать в Россию уникальные микросхемы. Часть пришлось заменить, сообщила замглавы Физического института РАН. С помощью новейшей обсерватории российские учёные рассчитывают получить данные о строении и эволюции галактик, планетных систем и звезд.

«Спектр-М» изначально планировали запустить в этом году. Теперь по прогнозам учёных обсерваторию отправят на орбиту не раньше чем через 10 лет. Стоимость проекта при этом выросла вдвое и доходит до 20ти миллиардов рублей.