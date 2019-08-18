На фестивале в парке Горького, по подсчетам мэрии, побывало почти 120 тысяч гостей

Вчера он праздновал свою 91-ю годовщину. Само мероприятие, как и все проходящие в парке в последние субботы, по времени совпало с акциями в центре столицы. В предыдущие разы некоторые артисты утверждали, что узнавали о фестивалях в последний момент. В этот раз список выступающих был опубликован меньше, чем за сутки до самого праздника. Ранее в социальных сетях обращали внимание на то, что по официальным данным мэрии число участников концертов превышало количество людей, приходивших ранее на всемирно известные фестивали – такие, как «Коачелла».