Сорок человек уволились из Театрального музея имени Бахрушина

Причиной стали разногласия с новым начальством.

В музее больше нет отдела кадров, планового отдела, службы главного инженера, архитектора, реставратора и многих других людей, которые там работали много лет, — пишет театральный обозреватель Нинэль Исмаилова. По её словам, люди ушли, во-первых, из-за неравного отношения к сотрудникам. Якобы недавно прибывшие работники получают большие зарплаты за счет остальных, которые потеряли и премии, и компенсационные, и выплаты за заслугу.

Во-вторых, многие недовольны коммерческой деятельностью, которую ведет новый менеджер музея Кристина Трубинова. Например, во дворе усадьбы конца девятнадцатого века теперь стоят ларьки с пирожками и горячими напитками, а в качестве столов там поставили ярко раскрашенные бочки. Заслуженные работники считают такой бизнес несоответствующим как статусу здания, так и самого музея.

Кристина Трубинова возглавила музей в минувшем марте. До этого её подходы к ведению бизнеса также вызывали критику. Когда менеджер возглавляла музей Победы, там появился ресторан, стены которого были оклеены фотографиями Ленинграда времен блокады.

Также, по данным СМИ, ранее Кристина Трубинова работала секретарем министра культуры Владимира Мединского.