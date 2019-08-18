Патриарх Кирилл не стал отменять ежегодный визит на Соловки, несмотря на ситуацию с последствием взрыва в Белом море

Как уточняет информационное агентство «Северные новости», его программа пребывания в этом году до последнего момента так и не была доведена до общественности. Якобы патриарх Московский и всея Руси вообще хотел отменить визит на Соловецкие острова. Отмечается, что многие путешественники отказываются от туров в регион. Это происходит после того, как в результате взрыва на полигоне радиационный фон здесь кратковременно был повышен в 16 раз. Жертвами неудачных испытаний стали семь человек. По данным американской разведки, которые приводит Reuters, под Северодвинском могла взорваться гиперзвуковая ракета «Буревестник».