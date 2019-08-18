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10:01, 18 августа 2019

Следственный комитет завершил расследование по делу Кирилла Жукова и выделил его материалы в отдельное производство

Ранее молодой человек в числе других фигурантов «Московского дела» был оставлен под стражей по обвинению в участии в массовых беспорядках и насилии к представителю власти.

CК поставил в известность Кирилла Жукова об окончании расследования по уголовному делу о насилии в отношении представителя власти, это 318 статья УК. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. На недавнем заседании Мосгорсуда по мере пресечения для Жукова было существенно меньше слушателей и поручителей, нежели на апелляции его однофамильца Егора Жукова, студента «Вышки». В начале августа СК объединил дела о «массовых беспорядках» и применении насилия к представителям власти на акции 27 июля, впрочем дело Кирилла Жукова выделено в отдельное производство – следователи исходят из того, что Жуков пытался поднять забрало шлема одному из сотрудников Росгвардии. Дело было возбуждено спустя три дня после массовой акции, 30 июля. Для завершения расследования потребовались чуть ли не рекордные по скорости три недели. В отдельное производство выделено и дело 48-летнего Евгения Коваленко. Его обвинили в броске мусорной урны в участника силового разгона демонстрации.

Уличную акцию в поддержку независимых кандидатов 27 июля в СК называют «массовыми беспорядками». По возбужденному в этой связи делу проходят 13 человек. 12 из них находятся под стражей.



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