Свыше 60 человек погибли и более 180 пострадали в результате взрыва на свадебной церемонии в Кабуле

По данным полиции Афганистана, бомбу привел в действие террорист-смертник.

Взрыв, из-за которого погибли десятки человек, произошел накануне вечером в банкетном зале одного из отелей на западе Кабула. Там проходила свадьба, на которой присутствовало не менее тысячи человек. По словам очевидцев, которые приводит телеканал Euronews, эпицентром стала сцена, где играли музыканты. Как отмечается, в помещении в это время находилось много детей и женщин. Премьер-министра Афганистана Абдулла Абдулла в своем твиттере назвал нападение «преступлением против человечества». Тем временем ни одна из действующих в стране антиправительственных групп и террористических организаций ответственность за теракт на себя пока что не взяла. А представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» не только отрицают причастность к атаке на мирных жителей, но и осудили ее.

Агентство «Синьхуа», тем временем, сообщает о гибели девяти человек в рамках еще одного теракта на севере Афганистана. По данным полиции, был подорван микроавтобус.