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09:30, 18 августа 2019

Местонахождение судна, захваченного пиратами у берегов Камеруна, до сих пор неизвестно

Среди членов экипажа грузового корабля «Мармалайт» трое россиян – капитан, старпом и старший механик. Об этом говорится в фейсбуке в сообщении российского посольства. По данным диппредставительства, судно было захвачено несколько дней назад нигерийскими пиратами с целью получения выкупа, однако никаких требований до сих пор выдвинуто не было.
По подсчетам Международного морского бюро, за прошлый год было совершено около 200 нападений на суда. Самую большую активность проявили пираты в Гвинейском заливе.



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