Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний

В столице накануне были одиночные пикеты за честные выборы и против политических репрессий. Лидер «Яблока» Григорий Явлинский сказал, что вышел на улицу в защиту незаконно преследуемых протестующих.

Кроме того, на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг КПРФ. По данным сайта «ОВД-инфо», был задержан один человек, но его отпустили из полиции без протокола. В Петербурге задержали больше десятка протестующих.

В Москве по итогам акции 27 июля в автозаки попали почти 1400 человек, 3 августа были задержаны больше тысячи, 10 августа – более 200.