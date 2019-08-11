В Москве сегодня пройдет концерт в поддержку сестер Хачатурян

Ранее власти отказались согласовать акцию. Выступят ряд групп, в том числе, Pussy Riot. Ожидается, что придут полторы тысячи человек, сказала «Эху» участница коллектива Мария Алехина

Акции в поддержку сестер Хачатурян продолжаются с начала лета. Девушек обвиняют в убийстве отца, который над ними издевался и их насиловал. По данным следствия, в день убийства мужчина по очереди распылял девушкам в лицо перцовый баллончик. Концерт пройдет в клубе «Бумажная фабрика». Все сборы пойдут на оплату юристов и психологов для сестер Хачатурян.