Свидетель по так называемому «пензенскому делу» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии

Это написала в «Твиттере» жена обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александра. Капустин рассказывал о похищении в Петербурге силовиками и о пытках электрическим током. Следователи отказались возбудить по его заявлению уголовное дело. В марте прошлого года молодой человек уехал из России. Уголовное дело о «террористическом сообществе «Сеть»*» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года.

* — запрещено в РФ