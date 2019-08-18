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07:30, 18 августа 2019

Гендиректор футбольного клуба «Зенит» призвал ускорить внедрение системы видеоповторов в матчах РПЛ

Гендиректор футбольного клуба «Зенит» призвал ускорить внедрение системы видеоповторов в матчах РПЛ. Александр Медведев сказал об этом ТАСС после того, как «Зенит» на своем поле сыграл с «Ахматом» вничью 0-0. Судья на 7-ой минуте удалил капитана грозненской команды, а во втором тайме не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони и не назначил пенальти за фол на этом игроке. Гендиректор петербургского клуба отметил, что, скорее всего, попросит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрать случившееся. После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице.



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