Гендиректор футбольного клуба «Зенит» призвал ускорить внедрение системы видеоповторов в матчах РПЛ. Александр Медведев сказал об этом ТАСС после того, как «Зенит» на своем поле сыграл с «Ахматом» вничью 0-0. Судья на 7-ой минуте удалил капитана грозненской команды, а во втором тайме не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони и не назначил пенальти за фол на этом игроке. Гендиректор петербургского клуба отметил, что, скорее всего, попросит Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разобрать случившееся. После шести туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице.