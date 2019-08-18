В Петербург приехал патриарх Кирилл

Здесь он проведёт службу в Казанском соборе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Петербург еще накануне. Сегодня же, после пяти часов вечера, он, как сообщает пресс-служба Казанского собора, совершит всенощное бдение – это богослужение, которое проводится перед церковными праздниками. Завтра, напомню, православные верующие отмечают день Преображения Господня. Также патриарх должен посетить Спасо-Преображенский собор: ранее в нём служили его отец и брат. В понедельник утром глава РПЦ возглавит там Божественную литургию. Отдельно отмечается, что в этот день исполнится ровно 265 лет с того момента, как собор освятили. Напомню, ранее «Императорское православное палестинское общество», во главе которого как раз и стоит патриарх Кирилл, попросило городские власти перенсти памятник Александру III: сейчас он стоит перед входом в Мраморный дворец, а поставить его предлагается рядом с вертолётной площадкой у Петропавловской крепости.



Несколько месяцев назад глава РПЦ уже был в Петербурге. В конце мая он приезжал, чтобы обсудить судьбу аварийных храмов в России.