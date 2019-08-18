Протесты против расширения мусорной свалки пройдут в городе Александров под Владимиром

Горожане хотят потребовать расторжения договора аренды земельного участка, на котором расположена местная свалка, а также добиться от властей ее рекультивации и запрета на открытие новой части полигона. Ранее были проведены общественные слушания по вопросу об оценке оценки воздействия проекта на окружающую среду. Большинство жителей высказались категорически против увеличения площади полигона и использования его для захоронения мусора из других регионов. Свалка вызывает активное недовольство жителей Александрова, более того – многие считают ее нынешнее состояние угрожающим экологической катастрофой. К перспективам дальнейшего функционирования полигона у активистов есть претензии как юридического, так и морального свойства. С ними они выступают в адрес властей: запах от свалки мешает жителям близлежащих деревень и подчас окутывает собой сам город со славной историей.

Экологических активистов поддержали в КПРФ.