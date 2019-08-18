Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку после обвала курса национальной валюты

Об этом сообщают местные СМИ.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил кандидат от оппозиции Альберто Фернандес. Согласно последним официальным данным, за него проголосовали 47,65% избирателей. За действующего президента Маурисио Макри было отдано 32% голосов. После оглашения результатов праймериз курс песо по отношению к доллару упал на 30%. Сами выборы президента намечены на 27 октября.