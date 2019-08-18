Сообщивший о пытках свидетель по делу «Сети» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии. Это написала в «Твиттере» жена обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александра. Капустин ранее рассказал, что его похитили силовики в Петербурге и пытали электрическим током. Но СК отказался возбудить уголовное дело.

Дело о террористическом сообществе «Сеть» появилось в 2017 году. По нему проходят 11 молодых людей из Пензы и Петербурга. Они находятся в СИЗО. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.